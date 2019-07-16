Рим, , 15:58 — REGNUM

В состав акционеров обновленной авиакомпании Alitalia наряду с авиакомпанией Delta войдет и группа Benetton, такое решение принято правительством Италии, передает информагентство ANSA во вторник, 16 июля.

Частные акционеры получат 50% акций нового юридического лица — предполагается, что «Дельте» достанется 15%, группе «Бенеттон» — 35%. Ее вложения составят 350 млн евро.

Еще 50% акций «Алиталии» останутся в государственной собственности: 35% будет принадлежать железнодорожной госкомпании, 15% — министерству экономики и финансов.

При этом, как ожидается, участие группы «Бенеттон» в этом проекте не отменит претензий правительства к ней по другому проекту: руководители одной из входящих в группу компаний являются обвиняемыми по делу о крушении генуэзского моста Моранди (одна из компаний группы была концессионером платной дороги).