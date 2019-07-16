Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM

В Ростовской области виноделы наращивают производство. Итоги полугодия подвела директор департамента потребительного рынка Донского региона Ирина Теларова. По её словам, в период с января по июнь 2019 года увеличился как объём производства винодельческой продукции, так и сумма, поступившая в региональную казну от производства винодельческой продукции.

«Подводя итоги первого полугодия, отмечу, что сегодня донское виноделие развивается! Объём производства винодельческой продукции за шесть месяцев 2019 года составил 173 тыс. декалитров или на 108% больше по сравнению с объёмами производства в январе-июне 2018 году. В областной бюджет от производства винодельческой продукции поступило порядка 64 млн рублей или 109% от запланированного, дополнительно поступило 5,4 млн рублей», — написала Теларова на своей странице в Instagram.

По её словам, во втором полугодии планируется не только увеличить объёмы производства, но и представить донскую винодельческую продукцию донских на полках объектов торговли и предприятий общественного питания.

https://www.instagram.com/p/Bz8nSGQBjh3/

Стоит отметить, что в июне 2019 года региональные власти заявляли, что в Ростовской области ежегодно увеличивается площадь виноградников.

«Виноградарство и виноделие — особые отрасли в донской экономике, это часть традиционной донской земледельческой культуры, образа жизни местного населения. Площадь виноградников во всех категориях хозяйств в Ростовской области составляет 4,2 тыс. гектаров, из них в плодоносящем возрасте 3,2 тыс. гектаров», — отмечал ранее первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в 2018 году на Дону было заложено 57 гектаров молодых насаждений, весной нынешнего года — 30 гектаров молодых виноградников технических сортов.