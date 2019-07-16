Рим, , 15:53 — REGNUM

По данным за июнь 2019 года, уровень годовой инфляции в Италии составил 0,7%, сообщили во вторник, 16 июля, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с маем 2019 года цены на товары народного потребления выросли на 0,1%. Тенденция низкого уровня инфляции в Италии «укрепляется», отметили статистики.

При этом они отметили, что благоприятные показатели июня 2019 года в значительной степени вызваны тем, что в аналогичный период 2018 года произошел заметный рост цен на топливо.