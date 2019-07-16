Пермь, , 15:54 — REGNUM

В Пермском крае общая площадь земли, засоренной борщевиком на сегодняшний день составляет более 35,5 тыс. гектаров. Тема борьбы с ядовитым растением на территории региона является актуальной. Как отметил губернатор Максим Решетников на заседании краевого правительства 16 июля для борьбы с борщевиком потребуется реализация целого комплекса мер с привлечением различных ведомств, краевой и местной власти, а программа по предотвращению распространения и уничтожению борщевика должна составляться не на год или два, а на пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По словам главы региона, необходимо выяснить, кому принадлежит каждый участок — ответственность за ликвидацию борщевика несет собственник. В зависимости от того, чья земля — в частной собственности или государственная — определить, какие органы контролируют борьбу с сорным растением. Там, где границ нет, ответственность за этот участок должен нести муниципалитет. Кроме того, важно организовать информационную работу с населением — кто-то не знает, как можно с борщевиком справиться, кто-то до сих пор не до конца понимает всю его опасность.

«Нам ещё предстоит определить перечень тех технологий, по которым мы будем бороться с борщевиком. Отмечу, что пока борьбу с борщевиком будем вести механическим способом, без использования химикатов. По химикатам нам предстоит дополнительно подумать, потому что химикаты опасны. Нужно сделать так, чтобы «лекарство» было не страшнее самой болезни, потому что химикаты накапливаются в почве, и нужно очень аккуратно их применять», — сказал Решетников.

Добавим, борщевик Сосновского — это ядовитое растение. Данная трава представляет опасность для человека прежде всего из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги. В составе сока — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. При сильных поражениях возможна госпитализация пострадавшего или даже смерть. Но остерегаться стоит не только непосредственного контакта с данным растением, дополнительную угрозу представляют также его запах и пыльца.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Прикамья озадачил нового министра борьбой с борщевиком