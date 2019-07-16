Пермь, 16 июля 2019, 15:54 — REGNUM
В Пермском крае общая площадь земли, засоренной борщевиком на сегодняшний день составляет более 35,5 тыс. гектаров. Тема борьбы с ядовитым растением на территории региона является актуальной. Как отметил губернатор Максим Решетников на заседании краевого правительства 16 июля для борьбы с борщевиком потребуется реализация целого комплекса мер с привлечением различных ведомств, краевой и местной власти, а программа по предотвращению распространения и уничтожению борщевика должна составляться не на год или два, а на пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
По словам главы региона, необходимо выяснить, кому принадлежит каждый участок — ответственность за ликвидацию борщевика несет собственник. В зависимости от того, чья земля — в частной собственности или государственная — определить, какие органы контролируют борьбу с сорным растением. Там, где границ нет, ответственность за этот участок должен нести муниципалитет. Кроме того, важно организовать информационную работу с населением — кто-то не знает, как можно с борщевиком справиться, кто-то до сих пор не до конца понимает всю его опасность.
Добавим, борщевик Сосновского — это ядовитое растение. Данная трава представляет опасность для человека прежде всего из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги. В составе сока — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. При сильных поражениях возможна госпитализация пострадавшего или даже смерть. Но остерегаться стоит не только непосредственного контакта с данным растением, дополнительную угрозу представляют также его запах и пыльца.
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