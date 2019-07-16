Киев, , 15:50 — REGNUM

По состоянию на 1 июля на Украине уменьшилось число вакансий и число безработных, сообщила 16 июля Государственная служба статистики.

На 287,1 тыс. безработных приходится 93,2 тыс. вакансий. Такое соотношение — трое безработных на одну вакансию — сохраняется на Украине с начала марта 2019 года, отметили в Госстате.

Среди безработных на Украине преобладают женщины — 165,4 тыс. против 121,7 тыс. мужчин. При этом, безработица больше касается жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты подсчитали, что реальная безработица на Украине может составлять 60−70%, поскольку официальная статистика не учитывает миллионы трудовых мигрантов, выехавших за пределы страны.

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