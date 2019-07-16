Пало-Альто, США, , 15:48 — REGNUM

На жару и холод при работе на заводе Олана Маска пожаловались его работники. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на действующих и бывших сотрудников предприятия.

По информации источника американского телеканала, в дневное время на производстве очень жарко, а ночью — холодно. CNBC также сообщает, что в ноябре 2018 года рабочим завода пришлось работать в условиях задымления от лесных пожаров в Калифорнии.

Кроме того, сообщается, что нынешние и бывшие сотрудники Tesla, работающие на заводе жалуются, что на них оказывалось давление с целью сокращения сроков сборки Model 3. Так, по информации CNBC, из-за жёстких сроков производства, персоналу якобы приходилось исправлять пластиковые корпуса авто с помощью изоленты, а также пропускать некоторые необходимые испытания машины.

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