Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM

Автопроизводители Казахстана выпустили по итогам первого полугодия 2019 года 20 623 автомобиля, что на 40,4% больше, чем в январе — июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Основная причина роста производства машин в Казахстане — это увеличение финансовых средств, выделяемых государством на программу льготного автокредитования.

Большую часть прироста обеспечили легковые машины. С января по июнь 2019 года в Казахстане было произведено 18 753 легковушки, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в стране было выпущено 843 грузовых машины, 674 автобуса, 325 прицепов и полуприцепов, а также 28 единиц прочей спецтехники.

Первое место среди казахских автопроизводителей занимает компания «Азия Авто» из города Усть-Каменогорска. С конвейера завода автопроизводителя за полгода сошло 9999 автомобилей. Этот показатель на 17% больше, чем в 2018 году. Второе место занимает компания «СарыаркаАвтоПром» из города Костаная. На заводе данного автопроизводителя было выпущено 9290 экземпляров легковых машин, грузовиков и автобусов. С прошлого года рост составил 75%. В итоге два предприятия выпускают более 93% всего автопрома Казахстана.

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