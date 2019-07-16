Посёлок Тюльган, Оренбургская область, , 15:29 — REGNUM

В Оренбургской области руководство крупнейшего предприятия Тюльганского района и кредиторы заключили мировое соглашение. Это — возможность для возрождения крупного предприятия. Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Сразу после назначения в марте 2019 года врио главы региона в качестве одного из приоритетов работы назвал возрождение ряда знаковых предприятий области. Одним из них стало «Оренбургуголь».

"Решение проблем работающих людей — задача государственная. Я обратился к ряду руководителей в различных отраслях. Сегодня нашим предприятиям нужны заказы, загрузка мощностей, а людям — работа. Это задача всех нас — обеспечить нормальную работу производств, оплату труда, соблюдение трудовых прав, уплату налогов. Долг каждого руководителя — быть в первую очередь человеком ответственным: и за работу своего предприятия, и за благосостояние сотрудников», — так отреагировал врио главы области Денис Паслер на решение проблем с выплатой зарплаты на ряде оренбургских предприятий.

С 24 июля 2018 года руководство ООО «Оренбургуголь» осуществлялось под наблюдением временного управляющего. Распродажи имущества удалось избежать.

Ситуация изменилась весной 2019 года. Руководство «Оренбургугля» стало вести активные переговоры по поиску потенциальных потребителей, в том числе в Московской области. 30 апреля 2019 года полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками ООО «Оренбургуголь». Перспективы ООО «Оренбургуголь» зависят от рынков сбыта. Сейчас в компании заняты поиском новых партнеров.

Стоит отметить, предприятие «Оренбургуголь» находилось в кризисе с 2015 года. Проблемы возникли из-за потери единственного рынка сбыта продукции. Тюльганский уголь перестали закупать партнеры из Башкирии. В течение почти четырех лет предприятие то работало, то простаивало. Персонал частично сократили, оставшимся — уменьшили зарплаты. Из-за сложного финансового положения несколько раз возникали ситуации с задержкой выплат: не могли рассчитать даже уволенных. Недополучал все эти годы и бюджет. До простоя предприятие перечисляло около 45 млн рублей налогов ежегодно. Попытки правительства региона возобновить в 2016 году поставки угля не принесли ощутимых результатов. Долг предприятия перед кредиторами в начале 2018 года достиг 100 млн рублей. Иск с такой суммой и был подан банкирами и налоговой инспекцией в Арбитражный суд Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризис миновал: «Оренбургуголь» возобновил работу

Читайте развитие сюжета: Критическая ситуация: от «Оренбургуголь» ушел основной клиент