Москва, , 15:32 — REGNUM

Власти РФ играют в либерализм при фактическом запрещении либерализма, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о заморозке правительством РФ накопительной части пенсий до 2022 года.

«Достаточно хорошо известно, что средства, которые должны идти на пенсии гражданам, в России считают крайне ограниченными, — сказал Бузгалин. — Отсюда был импульс к увеличению пенсионного возраста и целый ряд других инициатив. То, что накопительная часть пенсий не может быть использована гражданами и замораживается, было бы разумным шагом, если бы у нас государством было гарантированы высокие и адекватные реальному трудовому вкладу пенсии».

В современных же условиях, по мнению Бузгалина, власти ведут какую-то странную игру в либерализм при запрещении либерализма.

«С одной стороны, вы можете использовать свои пенсионные накопления, как считаете нужным (например, для частных инвестиций), но при этом вам эти средства не отдают и замораживают, потому что средств в пенсионном фонде не хватает, — констатировал эксперт. — Эта противоречивая политика — следствие непродуманной стратегии деятельности наших органов. А все разговоры про то, что в стране нет денег, нужны исключительно для наивных граждан, которые до сих пор верят власти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года граждане были вправе сами решать, направлять 6% от своих заработных плат на формирование своих собственных пенсионных накоплений или нет. Однако в 2014 году накопительная часть пенсий была заморожена, и с тех пор «заморозка» продлевается каждый год.