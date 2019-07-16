Москва, 16 июля 2019, 15:31 — REGNUM
Заморозка накопительной части пенсий в РФ будет продлеваться властями РФ снова и снова, убеждён директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсий до 2022 года.
Поэтому, как полагает Кагарлицкий, единственное, что могут власти РФ, — это технически продлевать заморозку с надеждой на то, что кто-нибудь когда-нибудь по ним расплатится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно. Об этом сообщило РБК со ссылкой на материалы Министерства труда и социальной защиты России.
В документах Минтруда сказано, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда России учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
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