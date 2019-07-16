Москва, , 15:31 — REGNUM

Заморозка накопительной части пенсий в РФ будет продлеваться властями РФ снова и снова, убеждён директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсий до 2022 года.

«Суть этой новости сводится к известной формуле: «денег нет», — сказал эксперт. — Даже держаться никто не предлагает. Просто «денег нет», и точка. Заморозка вкладов — это такой деликатный способ назвать конфискацию. На самом деле вклады, скорее всего, не заморожены, а конфискованы или, если быть до конца откровенными, украдены. Этих вкладов не существует. Их просто нет. Они давно потрачены и проедены».

Поэтому, как полагает Кагарлицкий, единственное, что могут власти РФ, — это технически продлевать заморозку с надеждой на то, что кто-нибудь когда-нибудь по ним расплатится.

«Нужно, чтобы расплатились не мы и, возможно, что и не наши дети, — сказал эксперт. — К 2022 году тех людей, которые сейчас принимают эти решения, в своих кабинетах уже не будет. Сначала заморозку продлят до 2022 года, потом до 2025-го, потом 2030-го и так далее. Они будут просто тянуть и тянуть, пока мы не забудем или не откажемся. Или не умрут все те, чьи средства заморожены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно. Об этом сообщило РБК со ссылкой на материалы Министерства труда и социальной защиты России.

В документах Минтруда сказано, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда России учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

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