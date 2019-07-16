Москва, , 15:23 — REGNUM

Законопроект, предоставляющий банкам право собирать биометрические данные клиентов, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Авторы инициативы предлагают обязать банки и их филиалы собирать биометрические данные граждан при открытии счетов и вкладов. В частности, если закон будет принят, кредитные организации смогут использовать информацию, полученную из единой биометрической системы. С ее помощью банки смогут осуществлять любые банковские операции и сделки.

Для того, чтобы новые нормы работали должным образом, необходимо доработать систему информационной безопасности, чтобы обеспечить защиту персональных данных, отмечали авторы инициативы. Авторы инциативы отмечают, что у крупных банков не будет с этим проблем — он уже внедряют такие технологии. Между тем банкам с базовой лицензией потребуется больше времени, поэтому законопроект позволяет им подключиться к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года. Если банк проведет все подготовительные мероприятия до этого времени, то он может добровольно подключиться к системе раньше.