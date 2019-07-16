Киев, , 15:20 — REGNUM

В государственные строительные нормы Украины могут быть внесены изменения, обязывающие автозаправки (АЗС) иметь зарядки для электрокаров. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщило 16 июля информационное агентство УНИАН.

«Мы уже внесли изменения в строительные нормы об обязательном обустройстве электрозарядок на парковках. Сейчас же есть предложение об обязательном устройстве электрозарядных станций и на АЗС», — рассказал он.

С 1 июля на Украине начали действовать строительные нормы, согласно которым 5% мест на автостоянках должны быть оборудованы зарядками для электромобилей, отметил Парцхаладзе.

«Стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И чтобы во всех других общественных местах они обязательно устраивались. В первую очередь на автозаправках и возле жилых домов», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2018 года продажи электрокаров на Украине выросли на 58%. Более 90% электромобилей, проданных на Украине — это подержанные машины, ввезённые из-за рубежа.

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