Киев, 16 июля 2019, 15:20 — REGNUM
В государственные строительные нормы Украины могут быть внесены изменения, обязывающие автозаправки (АЗС) иметь зарядки для электрокаров. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщило 16 июля информационное агентство УНИАН.
С 1 июля на Украине начали действовать строительные нормы, согласно которым 5% мест на автостоянках должны быть оборудованы зарядками для электромобилей, отметил Парцхаладзе.
Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2018 года продажи электрокаров на Украине выросли на 58%. Более 90% электромобилей, проданных на Украине — это подержанные машины, ввезённые из-за рубежа.
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