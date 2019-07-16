Москва, , 15:13 — REGNUM

Цены на авиакеросин в России повышаться не должны, заявил 16 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.

На встрече Хорохордин рассказал главе государства, что цены на авиабилеты от Горно-Алтайска до Новосибирска на 30% дороже затрат на автомобиль, но экономия времени составляет четыре часа. При этом, добавил он, если цены на керосин снизятся, то «все выровняется».

«Главное, чтобы больше не повышались (цены на керосин)», — сказал в ответ Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин призвал вице-премьера России — министра финансов Антона Силуанова как можно быстрее решить вопрос с ценами на авиационный керосин в связи со скорым окончанием туристического сезона.

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