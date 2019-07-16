Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM

Если закон о штрафах за фальшивый техосмотр вступит в силу в точно таком же виде, в котором он принят, то он будет эффективным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июля, глава автоклуба А254 Денис Шубин, комментируя принятие законопроекта в третьем чтении.

Как сообщалось ранее, согласно утвержденному Госдумой законопроекту штраф для граждан за езду без диагностической карты вырастет с 500−800 до 2000 рублей. Штраф для организаций за выдачу диагностической карты без проведения техосмотра или же за выдачу карты для автомобиля, который не соответствует нормам, составит до 300 тыс. рублей.

«Если через год закон вступит в силу в точно таком же виде, в котором он сейчас принят, то есть основания полагать, что он будет эффективным.

Штраф в 300 тысяч, а еще больше — угроза лишиться лицензии будут серьезным стимулом перестать нарушать закон для тех компаний, которые сейчас выдают фальшивые свидетельства.

Аналогичным образом и для граждан штраф в 2000 будет достаточно серьезным, тем более что будет угроза спустя сутки в случае неоплаты получить еще один такой же штраф.

В регионах возникнет столпотворение на линиях техосмотра, а после вступления поправок в силу требования к безопасности у нас будут аналогичными западным», — отметил Денис Шубин.