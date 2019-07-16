Санкт-Петербург, 16 июля 2019, 15:12 — REGNUM
Если закон о штрафах за фальшивый техосмотр вступит в силу в точно таком же виде, в котором он принят, то он будет эффективным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июля, глава автоклуба А254 Денис Шубин, комментируя принятие законопроекта в третьем чтении.
Как сообщалось ранее, согласно утвержденному Госдумой законопроекту штраф для граждан за езду без диагностической карты вырастет с 500−800 до 2000 рублей. Штраф для организаций за выдачу диагностической карты без проведения техосмотра или же за выдачу карты для автомобиля, который не соответствует нормам, составит до 300 тыс. рублей.