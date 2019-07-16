Москва, , 15:08 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года продажи автомобилей Skoda в России выросли на 10%. Об этом 16 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди моделей чешского бренда наиболее популярным был лифтбек В-класса Rapid. Его предпочли 16 978 покупателей. Этот результат немного выше (+0,1%), чем за аналогичный период 2018 года.

Вторую строчку занимает лифтбек С-класса Skoda Octavia. За отчётный период его приобрели 11 499 покупателей, что на 3,7% меньше прошлогоднего уровня. В тройку лидеров чешской марки попал и среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq. С января по июнь 2019 года его купил 10 591 автолюбитель. Стоит отметить, что продажи данной модели выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Всего за прошедшее полугодие было продано 39 828 новых машин Skoda.

Читайте также: Skoda запустила производство кроссовера Kamiq