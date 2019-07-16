Сеул, , 15:02 — REGNUM

Сегодня, 16 июля в столице Южной Кореи прошел корейско-израильский экономический форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Federation of Korean Industries.

По их словам, экономический форум прошел в FKI Tower, расположенном на острове Ёидо в районе Ёндыпхо-гу города Сеула.

Известно, что на данном мероприятии присутствовали 200 человек, включая президента Израиля, главу Federation of Korean Industries, мэра города Тэгу.

«Южная Кореи и Израиль отличные партнеры. Южная Корея представляет собой производственную базу, а в Израиле сильно развита медицина, телекоммуникация, авиакосмическая промышленность», — сообщил представитель Federation of Korean Industries.

В рамках данного форума представители двух стран уделили особое внимание таким сферам, как кибербезопасность и технологии 5G.

Напомним, что Израиль занимает второе место в мире по числу компаний, работающих в сфере кибербезопасности.