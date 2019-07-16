Кемерово, , 14:30 — REGNUM

Кемеровский работодатели задолжали своим сотрудникам более 110,5 млн рублей по заработной плате. За месяц долг вырос в два раза: на 1 июня он составлял 59 млн 623 тысячи рублей, а на 1 июля — уже 110 млн 536 тысяч рублей. Таковы данные Кемеровостата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Численность работников, перед которыми работодатели имеют задолженность — 3 873 человек (на 1 июня 2019 года — 2 974 человек). Из 15 организаций-должников — шесть предприятий являются банкротами», — уточнили в областном органе статистики.

Региональные власти тем временем подготовили законодательную инициативу по совершенствованию нормативных актов в сфере погашения долгов по зарплате — «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», о приоритете выплаты заработной платы перед страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в случае недостаточности у должника денежных средств»; «Об установлении ответственности учредителя (участника) юридического лица и собственника имущества юридического лица за нарушение требований трудового законодательства».

По словам начальника кемеровского областного департамента труда и занятости населения Дениса Шамгунова, инициатива направлена на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Шамгунов уточнил, что список предприятий-должников на протяжении года почти не менялся. Но в июне появился ещё один крупный должник — АО «Шахта Алексиевская» (Ленинск-Кузнецкий район) — долг по зарплате перед 871 работником составляет 22,7 млн рублей. Рост объёма задолженности произошёл и из-за увеличения долга ООО «Юргинский машиностроительный завод», где на 1 июля 2,2 тыс. работников не получили зарплату на общую сумму 31 млн рублей.

Отметим, что с начала текущего года из-за несвоевременной из-за невыплаты зарплат кемеровская прокуратура вынесла 72 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 20 лиц, в суд направлено 417 заявлений, возбуждено 58 дел об административном правонарушении, 33 лица привлечены к административной ответственности. Госинспекцией труда в суд направлены восемь протоколов, в органы прокуратуры — четыре материала для привлечения к уголовной ответственности работодателей и должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги перед сотрудниками есть и у работодателей соседнего региона — Новосибирской области. На 1 июля новосибирские работодатели задолжали по зарплате 63,8 млн рублей, своевременно не получили заработную плату 1,6 тыс. человек. В среднем на одного работника приходится по 39,8 тыс. рублей невыплаченной зарплаты.

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