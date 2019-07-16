Калининград, , 14:29 — REGNUM

Рабочая группа государственного совета по малому и среднему предпринимательству высоко оценила опыт Калининградской области по консолидации институтов поддержки бизнеса на одной площадке и комплексного предоставления услуг, сообщает пресс-служба правительства области.

За 2018 год по поручению губернатора области Антона Алиханова в регионе была реорганизована система поддержки предпринимательства. Сегодня, согласно оценкам экспертов, калининградская система вошла в десятку лучших региональных практик и рекомендована к тиражированию в других субъектах России.

Существующие в регионе институты по поддержке бизнеса были объединены в единый фонд — «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области». Он был размещен в одном здании с «МФЦ для бизнеса». Затем здание получило название «Дом предпринимателя», где комплексно предоставляются различные услуги для бизнеса.

На данный момент в области зарегистрировано около 60 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Весной 2019 года Калининградская области была во главе рейтинга по уровню занятости населения в малом бизнесе.