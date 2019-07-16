Сеул, , 14:30 — REGNUM

В июле 2019 года в Южной Корее сократились таксы и сборы на международные отправления. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, топливные сборы на международные авиарейсы вырастут до 49 200 вон (~$41,77) в зависимости от расстояния между городами.

Так, например, топливный сбор авиакомпании Korean Air будет варьироваться от 6000 вон (~$5,09) до 50 тыс. вон (~$42,45) в зависимости от того, какое расстояние самолет преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливный сбор компании Asiana Airlines будет варьироваться от 7200 вон (~$6,11) до 41 600 вон (~$35,32), в диапазоне от 804 км до 8 тыс. км.

Кроме того, топливные сборы на внутренние рейсы также сократились до 3300 вон (~$2,8).