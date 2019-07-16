Клайпеда, Литва, , 14:17 — REGNUM

Составляющая безопасности литовского плавучего СПГ-терминала в Клайпеде, или как её прозвали «налог на СПГ-терминал», не только не уменьшается, как ни раз публично обещали литовские власти, а, наоборот, растёт. Литовский портал Alfa сегодня, 16 июля, пишет, что затраты на эту составляющую в 2019 году будут на 8,8 млн евро выше, чем в 2018 году. В прошлом году она составляла 84 млн 931 тыс. евро, а в этом — 93 млн 792 тыс. евро.

При этом министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас публично обещал, что в результате перераспределений расходов эта сумма в 2019 году снизится сразу на 40%.

Опрошенные порталом литовские эксперты утверждают, что в конечном итоге эта сумма в завуалированном виде ложится на плечи обычных литовских потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.

В Литве же, в итоге, стали поставлять на свой газовый терминал сжиженный газ от «Новатэк» и, по некоторым официально не подтверждённым данным, от Газпрома — с СПГ-терминала в Калининграде «Маршал Василевский».