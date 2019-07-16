Ташкент, , 14:17 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего совершенствования системы непрерывного профессионального образования, в ходе которого было констатировано, что в республике существует нехватка в специалистах рабочих профессий.

«На местах наблюдается безработица и вместе с тем имеется большой спрос в специалистах рабочих профессий. Так, существует нехватка 46 тысяч специалистов в легкой промышленности, 104 тысяч — в строительной индустрии, 71 тысячи — в металлургии, 67 тысяч — в сфере оказания услуг», говорилось на совещании.

Было подчеркнуто, что такая ситуация обусловлена отсутствием тесного взаимодействия между образованием и производством.

В связи с этим, на совещании обсуждены вопросы эффективной организации системы подготовки специалистов среднего звена и кадров рабочих профессий.

Поставлена задача организовать на базе колледжей новую сеть учреждений профессионального образования, в которых будут готовиться кадры на основе программ начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Сроки обучения будут дифференцированы исходя из сложности знаний, компетенции и навыков, необходимых для овладения профессией.