Ижевск, , 14:17 — REGNUM

В течение шести месяцев 2019 года минфин Удмуртии сократил объём дотаций шести муниципальным образованиям республики на 10,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

В частности, дотации снижены в отношении Ижевска, а также Каракулинского, Селтинского, Ярского, Красногорского и Сюмсинского районов республики.

В минфине пояснили, что муниципалитеты нарушили условия предоставления субсидий: не выполнили обязательства по расходованию средств за счёт местных бюджетов, не достигли установленных показателей результативности расходования средств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле стало известно, что по итогам проверок объем дотации, предоставляемый бюджету Ижевска, будет сокращен на 2,7 млн рублей.

Тогда минфин выявил нецелевое использование средств в размере 200 тыс. рублей — для детей-инвалидов по цене специализированного сантехнического оборудования приобретены обычные унитазы, умывальники, часть оборудования не поставлена или поставлена по завышенным ценам.

Кроме того, 2,5 млн рублей предоставлялось в рамках подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, работы не были выполнены.