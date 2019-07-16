Москва, , 14:18 — REGNUM

Топ десяти самых популярных среди граждан России новых машин стоимостью от 3 до 4 млн рублей составили специалисты сайта «Цена Авто».

Первое место в этом рейтинге занимает японский внедорожник Toyota LC Prado. Его средневзвешенная стоимость в первом полугодии этого года составила 3,77 млн рублей. Российские автолюбители каждый месяц покупают более 1 тыс. таких машин.

Вторую строчку по популярности среди автомобилей в заданном ценовом интервале занимает премиальный полноразмерный кроссовер Lexus RX, средняя стоимость которого, с учетом продаж по модификациям, равна 3,8 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz E-класса. Средняя стоимость бизнес-седана Е-класса составляет 3,99 млн рублей.

Далее в топе расположились: седан бизнес-класса BMW 5-й серии, кроссовер BMW X3, Audi Q5, Volvo XC60, BMW X4, Volkswagen Teramont и Mazda CX-9.

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