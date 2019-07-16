Киев, , 14:10 — REGNUM

Электроэнергия для промышленности Украины с начала года подорожала на 35%, хотя общемировая тенденция сейчас — снижение стоимости энергоресурсов.

Об этом в ходе «круглого стола» сегодня, 16 июля, заявил представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник объяснил, что суммарный прирост для конечного потребителя после запуска нового рынка электроэнергии 1 июля составил около 25%. Кроме того, в январе для потребителей был рост цены около 10%.

Герус отметил, что «к огромному сожалению», июльское единоразовое повышение цены — «самое большое единоразовое повышение цены электроэнергии за последние 25 лет».

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что украинское население платит за электроэнергию в 2,5 раза меньше, чем в России, и в 2,6 раза меньше, чем в Белоруссии. По словам Насалика, государственная политика правительства позволила не поднимать цену на ресурс для населения.

С 1 июля на Украине заработал принципиально новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым Верховной радой законом Украины «О рынке электрической энергии» и обязательствами Киева перед западными партнерами.

В правительстве заявили, что заявления руководства государственного предприятия «Укрэнерго» о росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленников в связи с запуском прозрачного рынка электроэнергии являются «некорректными» и позже цена стабилизируется.