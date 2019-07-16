Москва, , 14:08 — REGNUM

Ямайка заинтересована в том, что российская компания «Русал» более активно осуществляла инвестиции в экономику страны, заявил 16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ямайки Каминой Джонсон Смит.

«(Ямайка) подтвердила свою заинтересованность решать вопросы, которые позволили бы компании («Русалу») более активно инвестировать в экономику Ямайки», — сказал Лавров.

Кроме того, добавил министр, у России и Ямайки есть хороший потенциал для осуществления новых проектов в области экономики, инвестиций, культуры, образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года министры иностранных дел РФ и Ямайки подписали соглашение об отмене виз.

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