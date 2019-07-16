Ульяновск, , 14:02 — REGNUM

В Ульяновской области началась уборка урожая. В регионе выполнили план по заготовке сенажа, идёт уборка озимого рыжика, зерновых и зернобобовых культур, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Уборочная страда в области началась 8 июля, первыми урожай стали собирать аграрии Новоспасского и Карсунского районов. К уборочной страде присоединились также Барышский и Николаевский районы. Вице-премьер — министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семёнкин на аппаратном совещании доложил, что идёт уборка озимого рыжика, зерновых и зернобобовых культур.

Также в регионе продолжается заготовка кормов. По данным министерства, в настоящее время запасено 38,7 тыс. тонн сена. В целом по области хозяйства выполнили план по заготовке сенажа с опережением темпов прошлого года — всего заготовлено 97,5 тыс. тонн, с учётом остатков обеспеченность составляет 100,8% от потребности на аналогичную дату 2018 года. План по заготовке сенажа перевыполнили хозяйства Старомайнского (132,5%), Новоспасского (133,3%) и Чердаклинского (186,4%) районов.

На период уборочной кампании с 13 июля по 29 сентября в профильном Министерстве и в районных управлениях сельского хозяйства организовано дежурство ответственных специалистов в выходные дни. Проводится мониторинг хода уборочных работ, в том числе наличие нештатных ситуаций, оперативное информирование о них руководства с целью принятия необходимых мер.

Напомним, в 2019 году аграриям Ульяновской области предстоит убрать сельскохозяйственных зерновых и зернобобовых культур на площади 654 тыс. га, технических культур — 254 тыс. 428 га, картофеля — 1 тыс. 467 га и овощей — 1 тыс. 716 га.