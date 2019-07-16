Москва, , 14:02 — REGNUM

В 2020 году ежегодный образовательный интенсив «Остров» может быть проведён не в России. Такую возможность не исключили организаторы мероприятия, сообщил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока точное место проведения интенсива не определено, однако есть идея сделать «Остров» чуть поменьше и организовать его за границей.

«В одной из зарубежных стран в логике экспорта российских технологий и образования и российских высоких технологий вообще», — уточнил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Планируется, что в мероприятии примут участие ведущие российские технологические предприниматели и партнёров интенсива из числа мировых образовательных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, первый образовательный интенсив «Остров 10−21» прошёл летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. 10 июля в Сколковском институте науки и технологий начал свою работу второй образовательный интенсив «Остров 10−22». В течение 12 дней команды из регионов России, в состав которых входят представители вузов, инновационных и научно-образовательных центров, органов власти, бизнеса и индивидуальные участники будут погружены в интенсивное общение, решение проектных задач и обучение. Объектом обсуждения станет новое место и роль вузов в современной системе образования с учётом решения задач технологического прорыва, развития регионов и цифровой трансформации.

Итогом «Острова 10−22» станут более 100 сформированных вузовских команд и проектов качественных изменений университетов и регионов, трансформации образования, а также десятки соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, подписанные учреждениями высшего образования с институтами развития и корпорациями.

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