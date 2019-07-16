Сеул, , 14:02 — REGNUM

В 2018 году Южная Корея заняла пятое место в мире по перерабатывающей способности нефтяных компаний. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской нефтяной ассоциации.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году среднесуточная мощность по переработке нефти в Южной Корее составила 3 346 000 баррелей.

Известно, что первое место по перерабатывающей способности занимает США с показателем 18,76 млн баррелей, затем идет Китай с показателем 15,65 млн баррелей, Россия — 6,59 млн баррелей, Индия — 4,97 млн баррелей.

В 2018 году года Южная Корея впервые опередила Японию по перерабатывающей способности с 1964 года, когда в стране зародилась нефтяная промышленность.

Известно, что среднедневной мировой объем переработки составил 82,9 млн баррелей, что на 960 тыс. баррелей больше, чем год назад.

Кроме того, в 2018 году Южная Корея заняла восьмое место в мире по объему потребляемой нефти. Среднедневной показатель потребления нефти составил 2,79 млн баррелей в день.

Первое место по объему потребляемой нефти занимает США со среднедневным показателем в 20,45 млн баррелей, затем Китай — 13,52 млн баррелей, Индия — 5,15 млн баррелей.