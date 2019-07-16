Краснодар, , 13:59 — REGNUM

12 троллейбусов с автономным ходом появятся на улицах Краснодара до конца 2019 года. Тендер на закупку десяти троллейбусов объявило управление закупок администрации Краснодара, еще два МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» закупит за собственный счет, сообщила мэрия Краснодара.

Как уточнили в администрации, десять троллейбусов для Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (МУП «КТТУ») планируется получить уже до середины августа — сам конкурс назначен на 26 июля. Кроме того, тендер на закупку двух троллейбусов разместило также МУП «КТТУ». В числе основных требований — низкопольные троллейбусы с кондиционерами и возможностью автономного хода не менее 15 км. Как ожидается, все 12 единиц транспорта будут поставлены в Краснодар до конца 2019 года. В мэрии отметили, что с этого года началось «самое масштабное обновление общественного транспорта в современной истории Краснодара». Так, на программу закупки новых трамваев в 2019—2021 годах из бюджета края выделено три миллиарда рублей: планируется закупить 35 новых трамваев.

«До конца этого года жители города смогут оценить удобство 47 новых трамваев и троллейбусов. Причем первая партия трамваев поступит в Краснодар в этом месяце. А сейчас после обязательной подготовки документации, стартовала процедура закупки 12 современных троллейбусов. Ее мы проводим вместе с КТТУ», — сказал глава города Евгений Первышов.

Сегодня в парке МУП «КТТУ» числится 620 единиц подвижного состава: 268 трамваев, 183 троллейбуса и 169 автобусов. Средний возраст трамваев — 30 лет, троллейбусов — 16 лет, автобусов — более 4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 июля в Краснодаре начали демонтаж контактной троллейбусной сети на улице Красной — необходимость этого власти мотивировали высокой изношенностью сети и пообещали вывести на маршруты троллейбусы с автономным ходом. Между тем, это решение мэрии вызвало активное негодование горожан.

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