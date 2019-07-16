Москва, , 13:56 — REGNUM

Государственные программы льготного автокредитования не способны компенсировать рост цен на автомобили. Об этом заявил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Об этом 16 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По мнению Петрунина, краткосрочные программы поддержки российского авторынка не способны переломить ситуацию и вернуть его к росту.

Эксперт считает, что для глобального восстановления спроса на машины нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния граждан, а также крупные проекты федерального уровня.

«Выделяемых с 1 июля 6 млрд рублей хватит на поддержание спроса в ближайшие четыре месяца с учетом сезонного снижения спроса летом. В октябре лимит будет исчерпан», — сообщил Петрунин.

Он добавил, что данная господдержка способна лишь только затормозить темп роста цен на автомобили. По оценкам эксперта, до конца 2019 года авторынок уменьшится на 7−8%.

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