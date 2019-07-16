Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM

Ужесточение наказаний для коррупционеров само по себе ничего не изменит, для большей эффективности борьбы с коррупцией необходимо осознание, что наказание неминуемо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя высказывания главы Следственного комитета.

Ранее Александр Бастрыкин в интервью «Известиям» предложил «вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний» за коррупционные преступления. Сейчас ее применение для суда необязательно, и суды часто ее не используют, отметил Бастрыкин.

«Конфискация имущества предусмотрена законом и сейчас, но оставлена на усмотрение суда. Значит, следователи должны лучше доказывать вину обвиняемых и лучше определять сумму нанесенного ими ущерба.

Дело не в жесткости наказания, а в его неотвратимости. В Китае, как известно, за коррупцию предусмотрена смертная казнь, но коррупционеры там тоже есть.

Если просто ужесточить наказание, то эффекта от этого не будет. Просто коррупционеры будут еще чаще выводить средства из страны и записывать имущество на других лиц», — отметил Александр Батушанский.