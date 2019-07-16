Санкт-Петербург, 16 июля 2019, 13:45 — REGNUM
Ужесточение наказаний для коррупционеров само по себе ничего не изменит, для большей эффективности борьбы с коррупцией необходимо осознание, что наказание неминуемо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя высказывания главы Следственного комитета.
Ранее Александр Бастрыкин в интервью «Известиям» предложил «вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний» за коррупционные преступления. Сейчас ее применение для суда необязательно, и суды часто ее не используют, отметил Бастрыкин.