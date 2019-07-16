Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM

В Екатеринбурге гражданин 1968 года рождения П. предстанет перед судом за умышленные причинения тяжкого вреда здоровью нескольких граждан, в то числе ребёнка. Также его обвиняют в хулиганстве и использовании заведомо подложного документа, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Облпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении этого гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября 2018 года П. на средней скорости 82,6 км/час выехал на тротуар и допустил наезд на людей. Он сбил женщину и двухлетнего мальчика, который ехал на трёхколёсном велосипеде. Также пострадал мужчина.

ЧП произошло на пересечении улиц Фурманова и Уктусская. Впоследствии всех пострадавших удалось спасти.

При этом в августе 2018 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга лишил гражданина права управления транспортом. В сентябре решение вступило в силу. Однако в октябре он обратился в частный медцентр, где сообщил медикам заведомо ложные сведения о состоянии своего здоровья. Он добился от них разрешения на вождение автомобиля, а затем предъявил это медицинское заключение в ГИБДД и попросил выдать ему дубликат якобы выданного ему ранее водительского удостоверения.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд. По самой «тяжёлой» статье ему грозит до 12 лет колонии.