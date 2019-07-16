Москва, , 13:31 — REGNUM

Правительственный законопроект о новых условиях бизнеса для инвесторов территорий опережающего развития (ТОР) Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Законопроект устанавливает, что в границы ТОР теперь должны входить в том числе и часть водных объектов. Такое изменение направлено на то, чтобы инвесторы, которые вложили свои средства в ТОР и стали его резидентами, могли использовать водные объекты в том числе и для бизнеса. Например, на этой территории можно было бы строить гидротехнические сооружения.

Авторы инициативы также уточняют, кому запрещено выступать резидентами ТОР. Так, если закон будет принят, то инвесторами не смогут стать банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды и другие участники финансового рынка.

Кроме того, ко второму чтению профильный комитет также добавил новые нормы, согласно которым резидентами ТОР также не могут выступать компании, добывающие нефть, газ, а также компании, которые занимаются заготовкой древесины и ее реализацией. Как отмечали ранее в правительстве, такие изменения необходимы, так как цель ТОР — развивать промышленность страны для повышения конкурентоспособности российской продукции.

Помимо этого, ко второму чтению в законопроекте также появилась еще одна поправка, которая позволяет по решению правительства РФ преобразовать ТОР, которые входят в Дальневосточный федеральный округ. При этом, отмечают депутаты, все действующие резиденты ТОР сохранят свои статусы и льготы.