Йошкар-Ола, , 13:27 — REGNUM

В Марий Эл по итогам января-июня 2019 года ввод в эксплуатацию жилых домов сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет всех источников финансирования на территории республики построено 1 218 квартир общей площадью 107,1 тыс. кв метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

От общего объема введенного жилья 47,4 тыс. кв метров или 44,3% введено в сельской местности, показатель строительства на селе увеличен на 25%.

Традиционно основной объем ввода жилья обеспечили индивидуальные застройщики — они увеличили показатель на 40,7% по сравнению с январем — июнем прошлого года, введено 75,6 тыс. кв метров жилой площади, из которых 44,5 тыс. кв метров — в сельской местности. Причём на селе силами индивидуальных застройщиков объем ввода жилья вырос на 38,3%. По данным статистики, ввод индивидуальными застройщиками жилых домов сократился только в Медведевском и Советском районах, в остальных районах и городах республики показатель увеличился.

При этом объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом), составил 5,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 43,3% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Только в июне в республике выполнено строительных работ на 1,876 млрд рублей или на 58,8% больше майского показателя. По сравнению с июнем прошлого года объем работ вырос в 2,6 раза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Марий Эл было введено в эксплуатацию 336,7 тыс. кв метров жилья. От общего объема 136 тыс. кв метров или 59,6% было введено населением за счет собственных и привлеченных средств.

По сравнению с 2017 годом, ввод жилья в республике упал на 133,6 тыс. кв метров или на 28,4%. От общего объема введенного в 2017 году жилья за счет собственных средств населения было построено 148,1 тыс. кв метров или 31,5% от 470,3 тыс. кв метров.