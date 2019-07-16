Ашхабад, , 13:23 — REGNUM

В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за минувшую неделю иностранные бизнесмены заключили с туркменскими компаниями 148 контрактов на $81 млн 873 тысячи (5 млрд 144 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Эстонии, Китая, Афганистана, Турции, Швейцарии, Сербии, Румынии, Венгрии, Сингапура, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Они закупили полипропилен, авиационный, технический и осветительный керосин, бензин и дизельную фракцию, техническую серу, листовое стекло и полиэтилен, хлопчатобумажную пряжу, мебельную вату и хлопок-волокно, а также экстракт солодкового корня.

Кроме того, туркменские предприниматели заключили сделки на приобретение полиэтилена высокой плотности и хлопка-волокна на 46 млн 339 тысяч манатов (833 млн рублей).

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