Магас, , 13:16 — REGNUM

В Ингушетии может снова заработать ряд простаивающих ныне предприятий. Вопрос об их реанимации был поднят в ходе совещания правительства региона, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе органа власти.

Было названо девять предприятий, которые в течение длительного времени простаивают. Среди них, в частности, Гарбанинский завод по производству доломитовой муки, который находится в управлении у ООО «Эрзи» и не работает уже пять лет. Кроме того, были названы в числе простаивающих ГУП «Кавдоломит», ГУП «Боахам», Кирпичный завод «Гиперпресс», Керамзитовый завод, швейное объединение «Ингушетия».

Премьер-министр Зялимхан Евлоев поручил изучить материально-техническую базу каждого производства и необходимые меры для его запуска в работу. Среди предложений, поступивших в связи с «реанимацией» простаивающих предприятий, были названы в том числе возможные заключения новых инвестиционных соглашений. На решение вопроса и подготовку предложений глава правительства дал своим коллегам всего одну неделю.

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Напомним, вопрос простаивающих предприятий, в которые ранее были вложены немалые бюджетные средства, не нов для Ингушетии. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в республике насчитывалось 38 промышленных предприятий, не работавших в течение длительного периода. Из них 28 находились в частной собственности.

В 2016 году экс-глава республики Юнус-Бек Евкуров распорядился провести проверку по факту вопиющей халатности и уволить директора нового кирпичного завода «Гиперпресс» в селении Галашки. В строительство завода и в его оборудование были вложены значительные средства, но производство оказалось закрытым. Еще три года назад власти региона поднимали вопрос о его «реанимации», но с тех пор завод так и не заработал.

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