Ханты-Мансийск, , 13:05 — REGNUM

В Югре полугодовой бюджет исполнен с профицитом в 28,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте финансов.

По состоянию на 12 июля 2019 года в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа поступило доходов в сумме 131 909,6 млн рублей, при уточненном годовом плане на 2019 год 216 147,6 млн рублей. Исполнение составило 61%.

Расходы бюджета ХМАО составили 103 322,1 млн рублей или 43,7% к годовому плану.

Налоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 113 462 млн рублей. Налог на прибыль организаций составил 49 701 млн рублей, налог на доходы физических лиц — 25 394 млн рублей, налог на имущество организаций — 32 748 млн рублей, другие налоговые доходы составили — 5 619 млн рублей, неналоговые доходы — 4 364,5 млн рублей, безвозмездные поступления — 14 083 млн рублей.

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