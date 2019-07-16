Махачкала, , 13:00 — REGNUM

Представительство банка поддержки малого и среднего предпринимательства откроется в городе Махачкале. Соглашение об этом 15 июля подписали власти Дагестана и руководство МСП Банка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Напомним, в середине июня в Махачкале состоялась встреча первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова и гендиректора АО «Корпорация «МСП» Александра Бравермана с бизнес-сообществом Дагестана. В ходе беседы предприниматели попросили открыть в республике филиал МСП-Банка для упрощения доступа к ресурсам кредитной организации. Силуанов поддержал инициативу и заявил, что данный шаг поспособствует развитию Северного Кавказа.

«Для наших предпринимателей это очень важно, так как у нас здесь немного кредитных институтов, по большому счету из базовых у нас их два: Сбербанк и Россельхозбанк, поэтому наличие третьего серьезного игрока, который будет финансировать целевым образом малый бизнес, будет для нас большим подспорьем,» — сказал в ходе церемонии подписания первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

По его словам, перед руководством республики стоит задача в три раза увеличить число предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, и в два раза — число субъектов МСП.

Заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев отметил, что после встречи с Антоном Силуановым принято решение о присутствии корпорации в каждом регионе Северного Кавказа. По его словам, удалённое представительство банка в Махачкале появится до конца июля. В настоящее время утверждённые кадры проходят обучение.

«Мы будем стараться, чтобы те вопросы, пожелания, видения, необходимые направления бизнеса, которые сегодня есть и востребованы в республике, находили ответы. Мы постараемся выслушать малый, средний, микробизнес, будем проводить клиентские дни, круглые столы, на которых предприниматели смогут задать свои вопросы, а мы, в свою очередь, расскажем подробно о тех программах, которые есть в корпорации», — сказал Олег Князев.

Как сообщало ИА REGNUM, российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства был создан в 1999 году. В январе 2000 года организация получила лицензию на осуществление банковских операций. Полный пакет акций банка с октября 2016 года принадлежит АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

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