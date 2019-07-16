Киев, , 12:50 — REGNUM

«Украине нужно брать пример с Китая, шантажируя Кремль закупкой газа в США. Это позволит снизить цены на российский газ». Об этом 16 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя переговоры Киева по закупке газа в США.

«Экономически выгодно покупать газ в России, Польше и США. Чтобы дешево покупать газ в России её нужно шантажировать как делает Китай… Китай говорит: «Хорошо, будем закупать у вас газ, но по моей цене, не по российской. А не хотите, буду покупать в США». Россия снижает цену. Там цена газа «ниже плинтуса». Нужно шантажировать: «Мы хотим покупать по 120 долл., какие 300 долл? Не хотите, купим у американцев». И Россия снизит цену. А если будем покупать газ у одного, будет монополия, будут выкручивать руки», — предупредил Охрименко.

Он не исключает, что частные компании США могут предложить компании «Нафтогаз Украины» газ по более низким ценам, чем президент России Владимир Путин.

«Сжиженный газ в США самый дешевый в мире. Да, транспортировка далековато, но бывают случаи, когда сжиженный газ значительно дешевле чем природный… Чтобы купить сжиженный газ в США достаточно 20 минут. Там рынок, не нужно общаться с вице-президентами, министром… В США газ продает не президент, а частные компании. Зачем вам общаться с президентом. Он не имеет права приказывать частным компаниям продавать газ. В России, да, газ под контролем Путина», — добавил Охрименко.

Кроме того, он прогнозирует, что уже осенью украинцев ожидает «повышение цен на газ».

По его словам, сегодня на Украине цены на газ снижаются из-за «сезонного фактора».

«Летом цена на газ всегда ниже чем зимой, это аксиома. На сегодня Кабинет министров установил граничные тарифы. Они почти на 20% ниже чем действующие. Но вы понимаете, что с 1 декабря или с 1 ноября могут быть совсем другие тарифы… Ни правительство, ни Верховная рада не имеют права вмешиваться в ценообразование. Почему мы видим заоблачные платежки? Это ручное ценообразование. У нас есть закон о рынке газа, о рынке электроэнергии, но рынка нет. Если бы у нас был рынок газа, то он работал бы как рынок мобильной связи. Стоимость мобильной связи дорогая, но не заоблачная», — рассказал Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры о поставке в страну газа из США.

«Мы ведем переговоры по этому поводу… В этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа», — рассказал Коболев.

Напомним, в июле 2019 года украинская компания «Укртатнафта» впервые купила партию сланцевой нефти в США. Нефтеналивной танкер WisdomVenture с 75 тыс. тонн нефти был разгружен в Одесском порту. «Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.