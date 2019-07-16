Оренбург, , 12:42 — REGNUM

Победитель Конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Игнат Петухов из Екатеринбурга стал генеральным директором АО «Корпорация развития Оренбургской области». На этом посту он будет заниматься привлечением инвестиций, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие экономики региона.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Игнату Петухову 25 лет. В 2016 году он окончил РАНХиГС по направлению «Экономика», а в 2019 году там же получил образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». До назначения в Корпорацию развития Оренбургской области Игнат Петухов с 2018 года работал в АО «Особая экономическая зона «Алабуга», где занимался кадровыми, инвестиционными и инфраструктурными проектами. У него также есть опыт работы в Счетной палате Свердловской области.

Наставником Игната Петухова является заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак.

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