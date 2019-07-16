Киев, , 12:48 — REGNUM

На Украине эксперты сегодня, 16 июля, обсуждают политический подтекст очередного снижения цены газа для населения.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне компания «Нафтогаз Украины» заявила, что рассчитала новую цену природного газа на июль для нужд населения и других потребителей, снизив ее на 11,7%. Согласно информации НАК, новая цена определена на уровне 4905,67 грн за 1 тыс. кубометров без учета НДС и транспортных расходов. Таким образом, по сравнению с июнем стоимость газа для населения Украины уменьшится на 648 грн за 1 тыс. кубометров топлива. За несколько дней до этого представитель «Нафтогаза» Андрей Фаворов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подписал распоряжение о снижении цены на природный газ для населения в июле на 10,4%.

Украинский эксперт по энергетике, комментируя снижение цены, заявил, что «Нафтогаз Украины» втянул в свои манипуляции президента Зеленского, используя его социальные намерения по снижению цены на газ для населения.

«В «Нафтогазе» нагло обманули президента Зеленского. Помпезное подписание распоряжений в «прямом эфире» и заявления, что именно «Нафтогаз» «снижает цену на газ», — это афера довольно низкого уровня. Ведь это не соответствует действующему законодательству. Цену на газ и условия ее определения устанавливает правительство. К тому же цена на газ снижалась, поскольку снижалась цена на рынках ЕС, где покупает газ «Нафтогаз». Это не заслуга «Нафтогаза» и не его договоренности о снижении европейского реверсного газа для украинцев. Более того, нужно помнить, что для населения поставляется газ, который добывается в Украине, и его цена не может превышать 4000 грн за 1 тыс. кубометров», — комментирует эксперт.

Специалист отмечает, что в настоящий момент почти 4-месячная история со снижением цены на газ в ЕС завершилась — цены поползли вверх. Соответственно, дальше население Украины не будет слышать басен «Нафтогаза» о низкой цене на газ, людям стоит готовиться опять к высоким ценам на газ зимой.

«Попытки «Нафтогаза» и его председателя Коболева поддержать президента Зеленского по снижению тарифов — это перечеркивание всех тех ценностей, которые декларирует команда Зеленского. Ведь основное социальное обещание Зеленского — это снижение тарифов. Однако на самом деле президент и «Нафтогаз» не снижают цены и тарифы. Они могут инициировать пересмотр условий формирования цены», — напоминает Корольчук.

Специалист отмечает еще один аспект — в «Нафтогазе» пытаются искусственно сузить внимание президента Зеленского к вопросу цены газа и отвлечь внимание от монополизации рынка газа.

«Монополизацией уже 5 лет успешно занимается «Нафтогаз». Зеленскому хватило бы одного визита на предприятия облгазов, чтобы понять, как формируется конечная цена на газ для потребителей и почему «Нафтогаз» не прекращает своих попыток получить под монопольный контроль газовые сети. Однако выборы 21 июля могут поставить точку в горячих переживаниях «Нафтогаза» и окружения президента Зеленского за высокие тарифы на газ для населения. И с таким монополистом, которым является «Нафтогаз», зимой население не увидит низких цен на газ», — резюмирует Юрий Корольчук.

ИА REGNUMнапоминает, что 11 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями НАК «Нафтогаз» и министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения. Насколько можно понять из открытых источников, ситуация с ценой на газ в долгосрочной перспективе на этой встрече не обсуждалась.