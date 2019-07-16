Берлин, , 12:37 — REGNUM

К 2050 году Европа должна стать «первым климатически нейтральным континентом», заявила в своем выступлении в Европарламенте во вторник, 16 июля, кандидат в главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нынешняя цель — сократить объем выбросов к 2030 году на 40% — недостаточна, следует стремиться к тому, чтобы к 2030 году показатели были снижены на 50−55%, полагает фон дер Ляйен.

Она заявила, что экология будет одним из приоритетов ее работы в случае избрания, и пообещала представить конкретную программу в первые 100 дней работы.

Главы 28 стран-членов ЕС поддержали выдвижение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, теперь ее кандидатуру должны одобрить депутаты Европарламента.