Иркутск, , 12:38 — REGNUM

Масштабное наводнение, постигшее Иркутскую область в конце июня 2019 года, послужило причиной увеличения регионального резервного фонда до 1,5 млрд рублей. Решение о корректировке на 1,35 млрд рублей приняли сегодня, 16 июля, депутаты Иркутского областного Законодательного собрания.

Также известно, что с самое ближайшее время иркутские парламентарии рассмотрят законопроект об изменениях в областной бюджет, учитывающий поступление средств из федерального бюджета. В частности, речь идёт о необходимости финансировать восстановление, строительство и приобретение жилья для пострадавших от наводнения.

Председатель областного парламента Сергей Сокол «Наша первоочередная задача — помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Затягивать с принятием решений в сложившейся ситуации нельзя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов, в которых проживают десятки тысяч человек. Не обошлось без жертв. На данное время известно о 28 погибших.