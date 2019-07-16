Москва, , 12:49 — REGNUM

Госдолг США разбухает больше, чем это необходимо для обслуживания экономического оборота как такового, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов США Стивена Мнучина, заявившего о возможном очередном повышении планки государственного долга США.

«Регулярное повышение планки государственного долга США — это у них давным-давно стандартный способ увеличения эмиссии денежной массы, — сказал Колганов. — Денежная масса растёт вместе с ростом ВВП, и потому эту манипуляцию проводят регулярно. Просто-напросто такова процедура — правительство не может самостоятельно и без одобрения Конгресса выпускать долговые обязательства, которые они продают за доллары».

Экономист уточнил, что в повышении планки государственного долга нет ничего экстраординарного, хотя вокруг этого вопроса всегда идёт политический торг в силу специфики процедуры — разные ветви власти должны испрашивать друг у друга разрешения. Что касается размеров этого долга, то, как полагает Колганов, его часть США фактически перекладывают на мировую экономику, поскольку доллар является резервной валютой и обслуживает обороты не только американской экономики, но и значительную часть оборотов мировой.

«Плюс к этому надо учитывать, что американские долговые обязательства считаются крайне надёжным вложением средств, хотя и низкодоходным, — добавил он. — Поэтому они достаточно привлекательны для инвесторов как внутри страны, так и за её границами. Это тоже приводит к некоторому разбуханию государственного долга США больше, чем это необходимо для обслуживания экономического оборота как такового».

Впрочем, по мнению эксперта, это не опасно до тех пор, пока США способны обслуживать государственный долг — то есть выплачивать процент по своим облигациям. Тем не менее потенциальный риск есть, но только в том случае, если американская экономика столкнётся с трудностями значительно более серьёзными, нежели те, с которыми она сталкивалась до сих пор.

«В ближней и, я бы даже сказал, в среднесрочной перспективе такая вероятность мала, — подчеркнул Колганов. — Что касается долгосрочной перспективы, то ничто не вечно под луной. Во всей мировой экономике существуют и накапливаются проблемы, которые могут привести к её глубокой дестабилизации. Но когда это произойдёт, сказать очень и очень сложно».

Экономист также добавил, что американский доллар обеспечен всем тем оборотом мировой экономики, которую он обслуживает.

«В этом смысле американский Конгресс проявляет достаточную осторожность для того, чтобы не производить чрезмерную эмиссию долларовой массы, — сказал Колганов. — Конечно, можно пойти по пути взимания так называемого инфляционного налога со всего остального мира и расплачиваться по долгам необеспеченными долларами. Но это приведёт к общему росту мировых цен, падению покупательской способности доллара, и ничем хорошим для американской экономики это не закончится. Такого в США допустить не хотят».

Напомним, как сообщалось ранее, министерство финансов и Конгресс США близки к заключению договорённости, касающейся повышения потолка государственного долга страны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Я ожидаю, что потолок госдолга будет повышен», — цитирует его ТАСС.