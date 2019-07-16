Берлин, , 12:30 — REGNUM

В Евросоюзе должен быть установлен минимальный уровень оплаты труда, заявила в своем выступлении в Европарламенте во вторник, 16 июля, кандидат в главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Каждому гражданину ЕС, который работает полный рабочий день, должна быть таким образом гарантирована «достойная жизнь», сказала она.

Минимальный уровень оплаты труда может быть разным в разных отраслях и должен быть установлен после переговоров с профсоюзами, отметила фон дер Ляйен.

Главы 28 стран — членов ЕС поддержали выдвижение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, теперь ее кандидатуру должны одобрить депутаты Европарламента.