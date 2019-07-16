Сеул, , 12:34 — REGNUM

В столице Южной Кореи пройдут пятые переговоры о свободной торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, переговоры пройдут в период с 17 по 19 июля. Известно, что на данном мероприятии будут присутствовать около 40 представителей двух стран.

В рамках переговоров представители Южной Кореи и Китая обсудят вопросы относительно инвестиций, финансов и услуг, а также технические вопросы.

Также планируется сосредоточить внимание на рынке услуг и защите инвестиций.

«В будущем мы будем стремиться защитить права наших инвесторов, активно продвигать южнокорейские компании на китайский рынок посредством заключения различных соглашений», — сообщили представители министерства.