Москва, , 12:25 — REGNUM

Нефтяной рынок по-прежнему находится в консолидации, хотя накануне, 15 июля, на фоне возобновления работы нефтяных вышек в Мексиканском заливе после урагана «Барри» спекулятивные контракты на товарно-сырьевом рынке понизили котировки. Базовый сценарий, связанный с сокращениями добычи нефти странами ОПЕК+, продолжает стабилизировать цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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Эксперт полагает, что после урегулирования вопроса относительно торговых войн между США и Китаем активность по фьючерсным контрактам на нефть резко возрастёт. По его словам, сегодняшняя публикация данных по недельным запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) не должна «создать сильное движение на рынке нефти и уж тем более развернуть тренд».

«Сдерживающими факторами роста глобального рынка нефти остаются факторы, связанные с торговыми войнами, а также ростом добычи нефти в США», — отметил аналитик.

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По его словам, цены на нефть продолжат находиться в торговом диапазоне от 65,85 до 67,63 доллара за баррель нефти марки Brent, а сланцевая нефть WTI будет также торговаться в диапазоне от 59 до 61 доллара за баррель.

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