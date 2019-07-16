Ярославль, , 12:08 — REGNUM

Компания, пообещавшая инвестировать 1 миллиард рублей в строительство кролиководческого кластера в Даниловском районе Ярославской области, отказалась от проекта. Такой вывод можно сделать из сообщения департамента АПК и потребительского рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кролики Wikimedia.org

Как сообщает сайт департамента, власти ищут нового инвестора для развития кролиководства.

«Департамент АПК и потребительского рынка провел ряд обсуждений с инвесторами, готовыми реализовать проект по строительству кролиководческого комплекса в Даниловском районе Ярославской области. Среди возможных партнеров по этому направлению — ООО «Стройконструкция» и ООО «Жемчужина», — говорится в сообщении департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплекс около деревни Звонкая в Даниловском районе планировало построить ООО «МКС», получившее землю в аренду на 49 лет. Компания планировала создать более 500 рабочих мест. Первая очередь комплекса должна была открыться уже в 2018 году, но строительство так и не началось. Расторгнут ли договор аренды, неизвестно.

Теперь уже власти ищут возможность, как помочь начинающим кролиководам. Потенциальных инвесторов заманивают разными формами бюджетной поддержки: получением гранта, компенсацией затрат на приобретение техники, льготным лизингом или льготным кредитом через Фонд развития промышленности и агропромышленного фонда Ярославской области. При этом проект может быть реализован уже не в Даниловском районе.

«В настоящее время инвесторы рассматривают различные возможности реализации данного проекта на территории области. В частности, одно из возможных решений может быть связано с перенесением места дислокации части производства в Гаврилов-Ямский муниципальный район», — сообщила заместитель директора регионального департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина.

Сбудутся ли эти планы, покажет время.

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