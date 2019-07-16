Уфа, , 12:07 — REGNUM

В службе скорой медицинской помощи Башкирии кадровый дефицит составляет 47%. Об этом заявил и.о. главы минздрава республики Максим Забелин, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Фельдшерами служба скорой помощи укомплектована лишь на 76%.

Учитывая эти факторы, Забелин предложил увеличить государственное задание по подготовке в колледжах среднего медперсонала на 40%.

Нагрузка на каждую бригаду в сутки составляет около 11 выездов по итогам первого полугодия. В минздраве региона считают необходимым разработать меры по стимулированию как медицинского персонала, так и водителей.

Несмотря на обновление парка санитарного автотранспорта, 183 машины скорой помощи в Башкирии имеют срок службы более пяти лет. В 2019 году планируется заменить 30 автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что с октября 2018 года служба скорой помощи Башкирии лишилась 27 работников, которые уволились по собственному желанию. По словам Забелина, эти места до конца июня так никто и не занял.

«Минус 27 для такого небольшого коллектива как станция скорой медицинской помощи — это катастрофа», — отметил врио главы республики Радий Хабиров.

Он поручил разработать меры преодоления кадрового дефицита сотрудников скорой помощи, чтобы эти обстоятельства не сказывались на доступности медицинской помощи в республике.