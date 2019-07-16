Сеул, , 12:03 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос на тему базовой процентной ставки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Financial Investment Association.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 3 по 8 июля среди 200 представителей 104 финансовых учреждений, 70% респондентов сообщили, что ЦБ заморозит базовую процентную ставку на уровне 1,75% в текущем месяце.

30% опрошенных, напротив, считают, что ЦБ понизит базовую процентную ставку.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в июне текущего года, доля респондентов, ожидающих снижения процентной ставки увеличилась на 4%, а доля респондентов, ожидающих заморозки — на 1%.

Известно, что торговые конфликты и вялая внутренняя экономика могут поспособствовать снижению базовой процентной ставки, однако замораживание процентной ставки превалирует на фоне опасений, что поток иностранных инвестиций может сократиться.

Специалисты предполагают, что в августе 2019 года индекс облигаций составит 114,6, что на 5,7 пункта выше, чем в прошлом месяце.